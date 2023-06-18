الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة لـ«الدستور»: التواصل مع أسر ضحايا القارب الغارق.. واستمرار حصر أعداد المفقودين

سها جندى
سها جندى

قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تتابع عن كثب أوضاع المصريين ضحايا غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية، الأربعاء الماضى، مضيفة أنه يتم حاليًا حصر أسماء الناجين ومعرفة موقفهم وحصر من لقوا مصرعهم. 

وأضافت الوزيرة، لـ«الدستور»، أنها تواصلت مع أسر الضحايا، وأن أعداد المفقودين من المصريين غير محددة حتى الآن، خاصة أن الحادث كان فى مياه عميقة جدًا، لافتة إلى أنه تتم متابعة الموقف أولًا بأول.

وذكرت أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الهجرة والجهات المعنية، تعمل على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ من أجل الحفاظ على أرواح الشباب، وينعكس ذلك على سياسات وعلى جهود وعلى إجراءات كثيرة تتخذها، منها حملات التوعية التى تنفذ بشكل مباشر وغير مباشر لكل الجهات المستهدفة.

وأوضحت: «نسعى لتقديم كل السبل والبدائل الآمنة للهجرة من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجراء تدريبات مهنية للشباب». 

فى السياق ذاته، أعلنت الوزيرة، فى بيان، عن أن إجمالى عدد من كانوا على المركب المنكوب يتراوح بين ٤٠٠ و٧٥٠ من جنسيات مختلفة، وإجمالى عدد المصريين الناجين ٤٣ منهم ٥ قُصر و٣٨ رجلًا، أعمارهم بين ٢٠ و٤٠ سنة.

وأشارت إلى أن هناك ٨ أشخاص يتم التحقيق معهم حاليًا، ووجهت السلطات لهم تهمة تنظيم هجرة غير شرعية، والتسبب فى قتل ضحايا، والانتماء لمنظمة إجرامية منظمة.

وأضافت أن إجمالى من تم إنقاذهم من الجنسيات الأخرى ١٠٤، منهم ١٢ باكستانيًا، و٤٧ سوريًا، و٢ من دولة فلسطين، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم فى غرق القارب.

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