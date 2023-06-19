الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية شهر ذي الحجة حرص آلاف من المسلمين على التعرف على مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لقضاء جميع الصلوات في وقتها خلال الأيام المباركة، وقرب موعد عيد الأضحى المبارك.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 في محافظات مصر

تستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 19-6-2023 في عدد كثير من محافظات مصر، وتكون شاملة الصلوات الخمسة.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 يونيو فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 19 يونيو 31: 4

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء اليوم الاثنين 19 يونيو 9:32

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 يونيو فى محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر اليوم الاثنين 19 يونيو 1:00

موعد صلاة العصر اليوم 4:39

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 19 يونيو 8:06 م

موعد صلاة العشاء 9:41 م.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 يونيو في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 19 يونيو 4:01

موعد صلاة الظهر اليوم 12:52 م

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 19 يونيو 4:28 م

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء اليوم الاثنين 19 يونيو 9:30 م.

 

مواعيد الصلاة بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين 19 يونيو

وقت صلاة الفجر 4:04

وقت صلاة الظهر اليوم 12:43

موعد صلاة العصر اليوم الاثنين 19 يونيو 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء اليوم الاثنين 19 يونيو 9:11 م.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 يونيو فى أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 19 يونيو 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:50

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين 19 يونيو 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:07 م

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