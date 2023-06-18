الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب" توضح المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية

الضرائب
الضرائب

نشرت مصلحة الضرائب بيانا حول المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية.

 

وأكدت أنه يجب على مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى، الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية سنوية طبقا للمادة 31 من من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 (إلكترونيًا).

 

وقالت المصلحة، إنه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) يلتزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس في كل عام بتقديم الإقرار الضريبى مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة وهناك إقرار غير مؤيد بالدفات. والحسابات.

 

وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يلتزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل في كل عام أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.


ويخصهم الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وللحسابات منتظمة والإقرار ع106 إقرار للمؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

 

وبالنسبة لمن يتعاملون وفق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يلتزم بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال نفس الفترات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وهو الإقرار 25.

ولمزيد من الاستفسارات يرجى التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]                                                                         كما يمكنكم الدخول علي الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp           
أو الاتصال على الخط الساخن 16395.

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