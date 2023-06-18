الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط 2062 مخالفة مرورية

أمن المنافذ
أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية حيث جرى ضبط قضية.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، جرى ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 2062 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 29 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 232 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ومواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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