لوجود شبهة جنائية.. جهود لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة بالجيزة

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة وأشارت التحريات إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اختفاء فتاة والعثور على جثتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة الفتاة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، وإجراء التحريات، وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتكثيف التحريات لكشف ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.