التحريات فى مصرع طفل غرقًا بالصف: لا توجد شبهة جنائية

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل غرقًا بترعة في إحدى قرى الصف.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، كما تمت مناظرة الجثة وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق طفل في قرية بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلًا تم تحديد هويته، تعرض للغرق بالترعة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.