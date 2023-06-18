الجمارك تنشر تعريفات بشأن المعاملة الضريبية لعيدان التبغ المسخن

أصدرت مصلحة الجمارك المنشور بتعريفات رقم (45) لسنة 2023 بشأن المعاملة الضريبية لعيدان التبغ المسخن للصنف (هيتس بأنواعه) اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/٦.

جاء المنشور الذى جرى توزيعة على كافة المنافذ الجمركية مرفقا بكتاب رئيس قطاع البحوث الضريبية مصلحة الضرائب (قيمة مضافة) رقم ٣٥٨١ في ٢٠٢٣/٥/١٥ بشأن المعاملة الضريبية لعيدان التبغ المسخن للصنف (هيتس بأنواعه) اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/٦ بتحصيل 1400 جنيه عن كل كليو تبغ مسخن ضريبة بالإضافة لرسم التأمين الصحي.