الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجمارك تنشر تعريفات بشأن المعاملة الضريبية لعيدان التبغ المسخن

التبغ المسخن
التبغ المسخن

أصدرت مصلحة الجمارك المنشور بتعريفات رقم (45) لسنة 2023 بشأن المعاملة الضريبية لعيدان التبغ المسخن للصنف (هيتس بأنواعه) اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/٦.

جاء المنشور الذى جرى توزيعة على كافة المنافذ الجمركية مرفقا  بكتاب  رئيس قطاع البحوث الضريبية مصلحة الضرائب (قيمة مضافة) رقم ٣٥٨١ في ٢٠٢٣/٥/١٥ بشأن المعاملة الضريبية لعيدان التبغ المسخن للصنف (هيتس بأنواعه)  اعتباراً من ٢٠٢٣/٤/٦ بتحصيل 1400 جنيه عن كل كليو تبغ مسخن ضريبة بالإضافة لرسم التأمين الصحي.

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