أولياء الأمور: اليوم هو بدء حصاد عام كامل من التعب لأبنائنا

حرص عدد من أولياء الأمور على مصاحبة أبنائهم خلال امتحانات الثانوية العامة، وانتظارهم بالخارج لحين انتهاء الامتحان وخروجهم من اللجان.

وتبادل عدد من أولياء الأمور الحديث خلال تواجدهم أمام اللجان، والذين عبروا فيه عن مدى خوفهم وتوترهم خلال امتحان اليوم في مادة اللغة العربية مقارنة بامتحانات الأسبوع الماضي.

وقالت رغدة واحدة من أولياء الأمور المتواجدين بمحيط لجان مدرسة نور المعارف بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن اليوم مع انطلاق امتحان مادة اللغة العربية هو بداية الحصاد لمجهود وتعب عام كامل للطلاب وذويهم، مؤكدًا أن امتحانات الأسبوع الماضي كانت مجرد بداية خفيفة، عكس اليوم تزامنًا مع امتحان مادة اللغة العربية.

من جهتها أضافت عبير ولية أمر أحد الطلاب، أنهم يعيشون حالة من التوتر والخوف الشديد خاصة مع بداية امتحان اليوم مادة اللغة العربية، لافتًا إلى أن مادة اليوم بداية حصاد الطلاب لتعبهم.

- اليوم بداية الامتحانات الحقيقية

أوضحت منار واحدة من أولياء الأمور المتواجدين بمحيط لجان مدرسة نور المعارف، أن مادة اللغة العربية تعتبر من أكبر مواد الثانوية العامة خاصة أنها تحمل العديد من الفروع، واليوم هو بداية الامتحانات الحقيقية وليس الأسبوع الماضي.

وبدأ امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، في الساعة الـ9 صباحًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.