السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع زامبيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أمبروز لويجى لوفوما وزير دفاع جمهورية زامبيا، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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وأجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

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وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

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وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

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من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل فى كل القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معربًا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين الصديقين.

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كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون والتدريب العسكرى تضمنت عددًا من الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

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