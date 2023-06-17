السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بوابات الخير".. الموانئ المتطورة لزيادة التنافسية والدخل القومي بالعملات الأجنبية

الموانئ
الموانئ

في إطار خطة مصر الطموحة للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مشروعات عملاقة تشمل إنشاء ممرات لوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وتشييد الموانئ المتطورة لزيادة التنافسية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية.

استعرض تقرير لرئاسة الجمهورية، بوابات الخير، حيث أوضح أن الموانئ بوابات الدول علي العالم الخارجي، وأهم العوامل التي تسهم في تيسير النقل البحري وتحسين عمليات التجارة الخارجية.

وأضاف أنه لأهميتها الاقتصادية حرصت الدول علي بناء الموانئ وتحديثها لتحظى بفرص اقتصادية أكبر، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة السياسية علي تطوير وتحديث وزيادة عدد الموانئ المصرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وجعلها مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

مواد متعلقة

على جمعة لـ"الشاهد": المستشار عدلى منصور أحسن إدارة البلاد

على جمعة لـ"الشاهد": فوز محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية هزيل وكان على المحك

"الشاهد".. على جمعة: مرسى رفض التمديد لى مفتيًا للجمهورية قائلًا "على جثتى"

على جمعة لـ"الشاهد": لم يكن لدى قناعة بقدرة الإخوان على الاستمرار فى الحكم

ناهد السيد: الحياة حلوة تستاهل تتعب عشان تعيشها

"لازم نصدق الرئيس".. الباز: أخطر حاجة على أى إصلاح أن تتعجل نتائجه

الباز: العاصمة الإدارية مخدتش جنيه من الميزانية وأضافت أصولًا للدولة

الباز عن جولة الرئيس السيسى للمشروعات: "حياة الناس بتطور وبتتغير"

الأكثر قراءة

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

"النقد الدولى" و"الإفريقى للتنمية" يشاركان فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

غدا.. صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بقطاع البترول

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

بوتين للزعماء الأفارقة: نقدر موقفكم من الصراع فى أوكرانيا ومنفتحون على الحوار

فوائد القهوة بالليمون| مشروب سحرى أم خرافة؟.. تساعدك على حرق الدهون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس