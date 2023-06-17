"بوابات الخير".. الموانئ المتطورة لزيادة التنافسية والدخل القومي بالعملات الأجنبية

في إطار خطة مصر الطموحة للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مشروعات عملاقة تشمل إنشاء ممرات لوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وتشييد الموانئ المتطورة لزيادة التنافسية وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية.

استعرض تقرير لرئاسة الجمهورية، بوابات الخير، حيث أوضح أن الموانئ بوابات الدول علي العالم الخارجي، وأهم العوامل التي تسهم في تيسير النقل البحري وتحسين عمليات التجارة الخارجية.

وأضاف أنه لأهميتها الاقتصادية حرصت الدول علي بناء الموانئ وتحديثها لتحظى بفرص اقتصادية أكبر، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة السياسية علي تطوير وتحديث وزيادة عدد الموانئ المصرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وجعلها مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.