لو فاتك التريند| كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاده.. والسعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة غدًا

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند" وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

الوسط الفني يحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الكوميديا على الاحتفال بعيد ميلاد النجم كريم محمود عبد العزيز في أكبر تجمع للفنانين من أبطال أفلام عيد الأضحى المبارك.

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السعودية تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة غدًا

دعت المحكمة العليا في السعودية، السبت، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد.

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تصفيات الأمم الإفريقية.. المغرب يواجه جنوب إفريقيا وليبيا لديها فرصة أخيرة أمام بوتسوانا

تخوض المنتخبات العربية 3 مباريات اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع 2024.

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أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023

أصبحت أسعار الدواجن من أهم السلع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين علي مدار اليوم، خاصة بعد تراجع أسعار المدخلات من الخامات والكتاكيت.

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موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.. وإجازة عيد الأضحى

عقب انطلاق ماراثون الامتحانات زاد البحث عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، حيث امتحن الطلاب المواد خارج المجموع.

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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: الخرطوم تشهد دمارًا شاملًا والوضع الإنساني كارثي

وقال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الخرطوم تشهد دماراً شاملاً، وأصبحت حائطا أسود من كثرة القصف، والوضع الإنساني كارثي، وقوات الدعم السريع تحتل مناطق سكنية.

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