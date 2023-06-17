تصفيات الأمم الإفريقية.. المغرب يواجه جنوب إفريقيا وليبيا لديها فرصة أخيرة أمام بوتسوانا

تخوض المنتخبات العربية 3 مباريات اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع 2024 وستكون البداية مع منتخب المغرب الذي يواجه نظيره الجنوب إفريقي في الخامسة عصر بملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبرج.

ويتصدر المنتخب المغربي المجموعة الحادية عشرة برصيد 6 نقاط من مباراتين يليه منتخب جنوب إفريقيا برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات ثم منتخب ليبيريا بنقطة واحدة من ثلاث مباريات والمباراة تحصيل حاصل بعدما تأهل منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا للنهائيات.

منتخب المغرب أدى تدريبه الأخير على ملعب سوكر سيتي وحرص وليد الركراكي المدير الفني على أن يكون التدريب خفيفا لتفادي حدوث إصابات بين لاعبيه.

وفي السادسة مساء يحل المنتخب الليبي ضيفا على نظيره البوتسواني بملعب فرانسيستوون ستاديوم في المجموعة العاشرة ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في جدول المجموعة برصيد ثلاث نقاط خلف منتخب تونس المتصدر والذي ضمن رسميًا التأهل بعد جمع 10 نقاط ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز الثاني برصيد 9 نقاط ولابديل أمام المنتخب الليبي سوى الفوز والوصول للنقطة السادسة وانتظار خسارة غينيا الاستوائية أمام تونس.

المنتخب الليبي استعد للمباراة بإقام معسكر في مصر خاض خلاله مباراة ودية أمام طلائع الجيش ويعاني الجهاز الفني بقيادة حمدي بطاو المدير الفني من غياب عدد من اللاعبين أبرزها المعتصم المصراتي الذي عقد قرانه يوم الخميس الماضي ومحمد المنير الذي أعلن الاعتزال دوليًا والسنوسي الهادي المحترف بالدوري الكويتي.

وفي نفس المجموعة يلتقي منتخبا تونس وغينيا الاستوائية في الخامسة عصرا بملعب مالابو الجديد في مباراة تحصيل حاصل للمنتخب التونسي الذي ضمن التأهل للنهائيات بينما يحتاج منتخب غينيا الاسوائية لنقطة واحدة لحسم تأهله لذلك قام جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي باستدعاء عدد من الوجوه الجديدة لمنحهم الفرصة للمشاركة الدولية.