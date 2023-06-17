السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تدعو إلى تحرى هلال ذى الحجة غدًا

الهلال
الهلال

دعت المحكمة العليا في السعودية، السبت، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد.

وقالت المحكمة في بيان لها اليوم إنه نظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (170 / هـ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 مايو 2023 هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الغد.

وحثت المحكمة العليا من يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير على إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت المحكمة العليا من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

السعودية المحكمة العليا هلال ذي الحجة رؤية

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