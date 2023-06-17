السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023

دواجن
دواجن

أصبحت أسعار الدواجن من أهم السلع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين علي مدار اليوم، خاصة بعد تراجع أسعار المدخلات من الخامات والكتاكيت.

وتقدم الدستور إلى متابعيها أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023

سجلت أسعار الدواجن البيضاء  اليوم السبت 17 يونيو سعر 68 جنيها في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار الدواجن الأمهات اليوم السبت 17 يونيو سعر 59 جنيها في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار الدواجن الساسو اليوم السبت 17 يونيو سعر 84 جنيها في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم السبت 17 يونيو سعر 99 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

 أسعار البانيه اليوم 165 جنيها للكيلو.

 أسعار الأوراك 85 جنيها للكيلو

 أسعار الكبد والقوانص 85 جنيها للكيلو.

 أسعار الأجنحة 60 جنيها للكيلو. 

شعبة الدواجن: القيادة السياسية تسعى جاهدة لتقليل استيراد الأعلاف

أسعار والنعام والبط والحمام اليوم 

سجلت أسعار لحم السمان اليوم 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي)100 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض 66 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 350 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 250 جنيها للكليو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 62 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 64 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 52 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض 50 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) 100 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر 75 جنيها للكليو.

سجلت أسعارلحم بط(فرنساوي) 57 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) 63 جنيها للكليو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكليو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) 55 جنيها للكليو.

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي 100 جنيها للكليو.

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