السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شعبة الدواجن: القيادة السياسية تسعى جاهدة لتقليل استيراد الأعلاف

سامح السيد
سامح السيد

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن القادة السياسيين بذلوا مجهودا كبيرا في توفير خامات الأعلاف، وبعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها صناعة الدواجن، تم زيادة المساحة الزراعية لزراعة الذرة الصفراء وفول الصويا والقمح خلال الموسم الجاري 2021/2022.

وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاع الزراعي هو من القطاعات الحيوية في أي دولة، وأنه يلعب دورًا مهمًا في توفير الغذاء والمحافظة على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى أن الدول تحرص على استكمال خططها وبرامجها الهادفة إلى تطوير وتحسين القطاع الزراعي، وتعزيز إنتاجية المزارعين وتحسين جودة المحاصيل، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم. ومن خلال دعم القطاع الزراعي، يمكن للدول تقليل اعتمادها على واردات الغذاء، وتعزيز الاستقلالية الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي، من خلال زيادة المساحة الزراعية لأهم المحاصيل، خاصة المحاصيل التي تستخدم في صناعة الأعلاف.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق عن أن هناك خطة من الدولة لإنتاج زيت الطعام خلال العامين، بزراعة 52 ألف فدان من فول الصويا في العام الحالي و500 ألف فدان في العام المقبل، للاستفادة من الصويا في استخراج الزيوت واستخدامها في الأعلاف، بالإضافة إلى زراعة أنواع جديدة من الذرة الصفراء الهجين التي تعطي إنتاجية أكبر خاصة في تشكي وشرق العوينات. وتم بالفعل خلال الموسم الماضي بدء التنفيذ ونزول تلك الأنواع من الذرة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الدولة سعت أيضًا إلى حل الأزمة التي كانت في قطاع الدواجن من خلال توفير العمالة لاستيراد كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا، مما يجعل لدينا فائضًا عن الاستهلاك اليومي، ولا يوجد لدينا أزمة في الأعلاف.

وبدأت دورات جديدة تنزل إلى الأسواق مع تراجع كبير في الأسعار، حيث أن وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي مستمرة بشكل أسبوعي في إطلاق كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا، بالإضافة إلى وزارة التموين التي تقوم باستيراد كميات من الذرة الصفراء، مما يجعل التوازن في الأسواق.

خامات الأعلاف صناعة الدواجن زيادة الرقعة الزراعية القطاع الزراعي فول الصويا والقمح

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