السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: الخرطوم تشهد دمارًا شاملًا والوضع الإنسانى كارثى

الخرطوم
الخرطوم

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الخرطوم تشهد دماراً شاملاً، وأصبحت حائطا أسود من كثرة القصف، والوضع الإنساني كارثي، وقوات الدعم السريع تحتل مناطق سكنية. 

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاتحاد الإفريقي يعطى السودان مسكنات دون أن يعلم ما في داخله من مرض، مؤكداً أن انهيار السودان هو انهيار لمنطقة القرن الإفريقي، وإذا شهد السودان انهيارا في الصباح فسوف ينهار جنوب السودان مباشرة. 

وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السودانى بإنهاء الاشتباكات في السودان وتجاوز أخطاء الماضي.

الجلسة النقاشية الدراسات الاستراتيجية الخرطوم جنوب السودان قطر والسعودية وزارة الخارجية والسعودية نائب رئيس مجلس السيادة

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