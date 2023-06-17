الوسط الفني يحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الكوميديا على الاحتفال بعيد ميلاد النجم كريم محمود عبد العزيز في أكبر تجمع للفنانين من أبطال أفلام عيد الأضحى المبارك.

وتواجد الكثير من النجوم في الاحتفال منهم الفنان محمد عادل إمام والفنان علي ربيع والفنان محمد محمود عبد العزيز واوس أوس وشيكو وأحمد صلاح السعدني وشريف رمزي والإعلامي رامي رضوان ومحمد أنور والفنان سليمان عيد وأحمد شامي وعدد كبير من النجوم.

وتواجد في الاحتفالية عدد من أبطال الأفلام المعروضة خلال العيد ومنهم محمد عادل إمام بطل فيلم “أبو نسب” وكريم محمود عبد العزيز بطل فيلم “بيت الروبي” ومحمد أنور أحد أبطال فيلم “البعبع”.

وينتظر كريم محمود عبد العزيز عرض أحدث أفلامه خلال موسم عيد الأضحى المبارك “بيت الروبي” وهو من الأفلام المنتظرة خلال العيد وتدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية انفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

أبطال وصناع فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز وانطلقت الحملة الترويجية للفيلم خلال الفترة الماضية بشكل مكثف.