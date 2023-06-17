السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الوسط الفني يحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز (صور)

عيد ميلاد كريم محمود
عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز

حرص عدد كبير من نجوم الكوميديا على الاحتفال بعيد ميلاد النجم كريم محمود عبد العزيز في أكبر تجمع للفنانين من أبطال أفلام عيد الأضحى المبارك.

وتواجد الكثير من النجوم في الاحتفال منهم الفنان محمد عادل إمام والفنان علي ربيع والفنان محمد محمود عبد العزيز واوس أوس وشيكو وأحمد صلاح السعدني وشريف رمزي والإعلامي رامي رضوان ومحمد أنور والفنان سليمان عيد وأحمد شامي وعدد كبير من النجوم.

وتواجد في الاحتفالية عدد من أبطال الأفلام المعروضة خلال العيد ومنهم محمد عادل إمام بطل فيلم “أبو نسب” وكريم محمود عبد العزيز بطل فيلم “بيت الروبي” ومحمد أنور أحد أبطال فيلم “البعبع”.

وينتظر كريم محمود عبد العزيز عرض أحدث أفلامه خلال موسم عيد الأضحى المبارك “بيت الروبي” وهو من الأفلام المنتظرة خلال العيد وتدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، والتي يجسد فيها شخصية انفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

أبطال وصناع فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز وانطلقت الحملة الترويجية للفيلم خلال الفترة الماضية بشكل مكثف.

نجوم الكوميديا كريم محمود عبد العزيز أفلام عيد الأضحى المبارك افلام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: التعاون المصرى الروسى يشهد أزهى عصوره فى عهد السيسى

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 يونيو 2023

نائب رئيس مجلس السيادة: الجيش السودانى سينتصر فى النهاية

وزير الزراعة: إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر بتكنولوجيا مصرية

السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية بالجيزة

حبس طبيب قتل زميله فى عيادة بالساحل 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟