السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.. وإجازة عيد الأضحى

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

عقب انطلاق ماراثون الامتحانات زاد البحث عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، حيث امتحن الطلاب المواد خارج المجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) خلال الأيام الماضية، وتنطلق امتحانات المواد الأساسية، غدا الأحد، 18 يونيو 2023 بامتحان مادة اللغة العربية لكافة الشعب الدراسية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022/ 2023، التي انطلقت بالفعل خلال الفترة من يوم الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت بالفعل كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة في اللجان المدرسية التي ستعقد فيها الامتحانات والتي تم اختيارها وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء الامتحانات من مراعاة وجود مسافات آمنة بين الطلاب ومنافذ تهوية جيدة.

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المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

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موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023

موعد إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول المنظم لسير امتحانات طلاب الثانوية العامة والذي راعى إجازة عيد الأضحى 1444/2023 للطلاب ومشرفي الامتحانات، حيث تكون الإجازة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 على أن يتم استئناف الامتحانات يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 في كافة محافظات الجمهورية، وبذلك يحصل الطلاب على إجازة لمدة 5 أيام.

راعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022/ 2023 الفترة الزمنية بين امتحانات المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

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موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023

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خبير تربوي يقدم روشتة للتعامل مع ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

آخر مواد الثانوية العامة 2023

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 لكافة الطلاب يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، حيث يخضع الطلاب لامتحان المواد التالية:-

  • الشعبة العلمية (علوم) امتحان مادة الأحياء.
  • الشعبة العلمية (رياضة) امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
  • الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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المواد المتبقية في جدول الثانوية العامة 2023

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