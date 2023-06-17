يبحث أولياء الأمور عن المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر المنصات الإلكترونية حيث انطلقت بالفعل امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالمواد الخارج المجموع يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول منظم لسير امتحانات طلاب الثاثوية العامة معتمد خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023 يبدأ بالمواد الخارج المجموع والتي تم امتحانها بالفعل وإليكم المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 :-

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية ( الشعبة العامة).

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ( الشعبة العامة).

يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء ( الشعبة العلمية ) امتحان مادة الجغرافيا ( الشعبة الأدبية).

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء ( الشعبة العلمية ) امتحان مادة التاريخ ( الشعبة الأدبية).

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضة التطبيقية (شعبة علمي رياضة).

يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ( الشعبة العامة).

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (شعبة علمي علوم) ، مادة التفاضل (شعبة علمي رياضة)، مادة علم النفس والاجتماع ( الشعبة الأدبية).

يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضة التطبيقية (شعبة علمي رياضة).

يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان مادة الأحياء (شعبة علمي علوم) ، مادة الهندسة الفراغية (شعبة علمي رياضة)، مادة الفلسفة والمنطق ( الشعبة الأدبية).

المواد التي لا تضاف لمجموع الثانوية العامة 2023

يدرس طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية مواد دراسة لا تضاف إلى المجموع الكلي في نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 وهى كما يلي :-

مادة التربية الدينية مجموعها من 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة.

مادة التربية الوطنية مجموعها من 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة.

مادة التربية الاقتصاد والإحصاء مجموعها من 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

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