الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ارتفعت معدلات البحث عن المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة، بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع وهي “التربية الدينية والتربية الوطنية وامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء”.
 

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة
 

يستعرض “الدستور” لجمهوره في هذا التقرير المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة  والتي تبدأ يوم الاحد المقبل 18 يونيو، بامتحان مادة اللغة العربية.
 

الأحد  18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية من 9 إلى 12

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 11

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية من 9 إلى 12

 امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية من 9 إلى 12
 

تنسيق مدارس البترول 2023.. بدائل الثانوية العامة

نصائح نفسية لطلاب الثانوية قبل امتحان اللغة العربية

 

الأحد  2 يوليو 2023

 امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية من 9 إلى 12

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية من 9 إلى 12

الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) من 9 إلى 11

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 12

الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) من 9 إلى 12

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل من 9 إلى 11

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية من 9 إلى 12

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة من 9 إلى 11

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم من 9 إلى 12

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) من 9 إلى 11

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية من 9 إلى 12 

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