الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إزاي تكمل بنفس الشغف؟.. نصائح لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يعاني الكثير من طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 بفقدان الشغف وتوتر والخوف من الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

ويبحث طلاب الثانوية العامة عن طرق تشعرهم بالأمان ونصائح ترجع لهم الشغف من جديد حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات المقبلة بشكل جيد.

وتزامناً مع اهتمام اولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية للحصول على نصائح يتمكن من خلال الطلاب تحسين الأداء في الامتحان المقبل، لذلك نرصد لكم خلال السطور التالية نصائح لطلاب الثانوية العامة ليتخطى تلك الأزمة ويتمكن من حل اسئلة الامتحانات بشكل أفضل في الأيام المقبلة.

وقالت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، الباحثة في الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي، إن الشعور بفقدان الشغف من أصعب المشاعر الإنسانية التي يشعر بها الطالب وخصوصاً فترة ايام الامتحانات، ويعتبر فقدان الشغف بيصاحب حالة من الإحباط والحزن وجلد الذات في بعض الأحيان والطالب يقوم بجلد ذاته ويبدأ يسأل نفسه مجموعة من الأسئلة تحبطه أكثر مما يجب.

وأضافت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، خلال حديثها لـ“الدستور”، ان من ضمن الأسباب التي تجلب فقدان الشغف لدى الطالب هو التوتر والقلق غير المبرر، لذلك يجب على الطالب أن يفكر بشكل إيجابي ويبتعد عن الأفكار السلبية خصوصاً في فترة الامتحانات، لذلك يجب على الطالب أن يستغل فكرة القلق الإيجابي الذي سيدفعة للمذاكرة، لإن إذا ظل الطالب خائف أو متوتر كل ذلك سيفقد للطالب ثقته بنفسه وسيخسر معلوماته.

وأكدت على أن من ضمن الشعور بفقدان الشغف هو عدم تقدير الفرد لذاته وعدم تقديم التقدير من الأسرة، وأن الأسرة نفسها لا تقدر مجهودات الطالب أو حتى تقوم على تشجيعة بطريقة صحيحة، ومن ضمن النصائح التي يجب أن يتابعها الطالب هي أن يعيش اللحظة ويفكر بإيجابية، لا ينظر للأشياء الناقصة ولكن ينظر إلى الأشياء المكتملة.

الثانوية العامة الامتحانات الشغف وتوتر طلاب الثانوية العامة الشهادة الثانوية

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