طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام

يواصل طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، في كافة معاهد الجمهورية.

ويؤدي الطلاب اليوم السبت، الامتحان في مادة الأحياء، وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

وبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، واختتم طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفسير، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة التوحيد، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لمعاهد دولة فلسطين الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان، على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادات أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات أبو تشت، والتي تعرضت لسقوط في منزلها وبها كدمات ولا تستطيع الحركة وأصرت على أداء الامتحان باللجنة، وتم تلبية طلبها وتوفير كافة سبل الراحة لتمكينها من أداء الامتحان، وتم استدعاء الإسعاف للإطمئنان عليها.

كما تم إسعاف طالب بلجنة كفر الزقازيق القبلي باللجنة لحين أداء الامتحان، والذى تعرض لحالة هبوط جراء قدومه للجنة مع إصابته بجرح في قدمه، وتم نقله بعد الانتهاء من امتحانه إلى المستشفى وجارٍ الاطمئان عليه.