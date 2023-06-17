السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير تربوي يقدم روشتة للتعامل مع ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

تامر شوقي
تامر شوقي

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، تعليمات لطلاب الثانوية العامة 2023 للتعامل مع ورقة امتحان اللغة العربية، المقرر أن يؤديه الطلاب غدا كأول امتحان في المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال الدكتور تامر شوقي، تبدأ غدا امتحانات المواد المضافة للمجموع في الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، ويختلف هذا الامتحان عن امتحانات المواد الغير الأساسية من حيث عدة نقاط أبرزها إضافة الأسئلة المقالية.. وعلى الطالب مراعاه بعض الأمور وهي:

- الوعي بأن مادة اللغة العربية من المواد ذات الدرجات الأكبر ( ٨٠) درجة وبالتالي فهي تمثل مادة مهمة جدا من جانبيم( تجميع درجات من خلالها ؛ وكونها مادة مؤهلة لدخول بعض الكليات مثل الألسن).

- الوعي بأن ما تعانيه من قلق هو شيء طبيعي، و إن شاء الله سيزول بمجرد البدء في حل الأسئلة.

- تجنب الأخطاء التي وقعت فيها خلال الامتحانين السابقين مثل كتابة البيانات أو وضع أكثر من علامة (X)  على أكثر من إجابة 

-  الوعي بأن الامتحان يشمل ٥٥ سؤالا منها ٤ أسئلة  مقال قصير تشمل سؤالا واحدا  من ٤ درجات و ٣ أسئلة بدرجتين و ٥١ سؤالا اختيار من متعدد منها   ٣٢ سؤالا بدرجة واحدة ١٩ سؤالا  بدرجتين.

- ضع في اعتبارك ضرورة الاهتمام بالأسئلة ذات الدرجات الأكبر وعدم التفريط فيها خاصة السؤال ذو الأربع درجات.

- ضع في اعتبارك أهمية الإجابة الصحيحة على أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين لعده أسباب منها:

١- انها لها نفس درجات الثلاث أسئلة مقالية ولكنها أسهل نسبيا في الإجابة  لانك تختار إجابة ولا تكتب خطوات وبالتالي وجب الحرص في اختيار تلك الإجابة.

٢- كما أن سؤال الاختيار من متعدد ذو الدرجتين يعادل الإجابة علي سؤالين اختيار من متعدد كل منهما ذو درجة واحدة.

- على الرغم من أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجة الواحدة (٣٢ سؤالا) اكبر من عدد أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين(١٩ سؤالا )  إلا أن مجموع أسئلة الاختيار من متعدد ذات الدرجتين(٣٨ درجة) أكبر من مجموع درجات الأسئلة ذات الدرجة الواحدة (٣٢ درجة).

- احسن إدارة وقت الامتحان، زمن الامتحان ١٨٠ دقيقة يعني أن  زمن الإجابة على كل سؤال أكثر قليلا من ٣ دقائق ( وهذا يعني أن إجابتك على الأسئلة السهلة سيوفر لديك وقتا في الإجابة على الأسئلة الأخرى وخاصة التي تتضمن قراءة فقرات ثم الإجابة على الأسئلة المتصلة بها.  

 - البدء  بالنظر إلى أسئلة الامتحان ككل( مقالية وموضوعية) وتحديد الأسئلة التي يتأكد الطالب  من سهولتها بالنسبة له ووضع علامات عليها، حتى ينتهي من قراءة جميع أسئلة الاختيار ...ثم يبدأ بحل تلك الأسئلة أولا  ثم يبدأ بعدها بحل الأسئلة الأخرى بالترتيب وفي حال وجود صعوبة في أي سؤال عليه تركه قليلا للعودة إليه فيما بعد واستكمال حل باقي الأسئلة.

- قراءة السؤال بدقة وفهم قبل حله. 

- الإجابة علة سؤال المقال بتركيز دون زيادة بحيث يتم التركيز علي الأفكار الجوهرية فقط.

- عدم ترك أي سؤال دون إجابة

أستاذ علم النفس التربوي الثانوية العامة 2023 الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي المواد المضافة للمجموع امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة

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