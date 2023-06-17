السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية عبر محركات البحث جوجل، من طلبة وطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، مع انطلاق اختبارات المواد الأساسية غداً الأحد، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023


ووفقا للجدول الرسمي، الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

يؤدي الطلاب غدا الأحد الموافق 18 يونيو، امتحان مادة اللغة العربية، ويؤدي يوم الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يؤدون يوم الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، وذلك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.
 

ويستكمل  الطلاب الامتحانات بداية من يوم الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويوم الثلاثاء 4 يوليو، يؤدون الطلاب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

وفي يوم الخميس 6 يوليو، يؤدون امتحان مادة  اللغة الأجنبية الأولى.

وفي يوم الأحد 9 يوليو 2023، يؤدون الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وفي يوم الثلاثاء 10 يوليو، يؤدون امتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

ويختتم الطلاب في الخميس 13 يوليو 2023، بأداء امتحانات الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة، تعقد اختبارات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة على مستوى الجمهورية.

الثانوية امتحانات الثانوية العامة موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية وزير التربية والتعليم رضا حجازي عيد الأضحى

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