السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لجامعة القاهرة التكنولوجية

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية

نظمت الأكاديمية العسكرية ، زيارة لعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الأكاديمية لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالتعاون مع نادى يونسكو بناة المستقبل.

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يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع كافة المؤسسات التعليمية الحديثة بالدولة.

وتضمنت الزيارة شرح تفصيلى للمهام والأهداف التى يسعى نادى يونسكو بناة المستقبل لتحقيقها من خلال نشر الوعى بأهمية التنمية المستدامة، وغرس مفهوم التعليم المستمر والعمل على تدريب الشباب على سوق العمل وريادة الأعمال، وكذلك التعرف على جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والنظام التعليمى بها، والذي يتبع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية لمواكبة التطور المتلاحق بأنظمة التعليم الدولية.

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