منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 17-6-2023

سعر صرف اليورو اليوم السبت 17 يونيو 2023، شهد تباين مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث شهد متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.40 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت تحديث لحظي

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم السبت في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و33.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

تغير سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

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