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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 15-6-2023

سعر اليورو
سعر اليورو

استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس ، كما استقر سعر صرف كافة العملات العربية.

 

 وكان سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري قد تغير أكثر من مرة حيث اتجهت الحكومة المصرية إلى خفض قيمة الجنيه مقابل العملات لأكثر من مرة في محاولة للسيطرة على سعر الصرف .

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 15-6-2023 .

 

سعر اليورو اليوم  

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري :  33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 33.13 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة : 33.24 جنيه للشراء، و 33.51 للبيع.

بنك الإسكندرية : 33.24 جنيه للشراء، و 33.48 للبيع.

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البنك المصري الخليجي : 33.23 جنيه للشراء، و33.51 للبيع.

بنك قناة السويس : 33.26 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

بنك البركة : 33.25 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

بنك المصرف العربي الدولي :  33.28 جنيه للشراء، و 33.39 للبيع.

 

سعر العملات العربية 

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع .

سعر الدينار الكويتي على شاشات البنك المركزي: 100.38 جنيه للشراء، 100.73 للبيع ، وفي بنك مصر: 100.09 جنيه للشراء، 100.45 للبيع ، وفي البنك الأهلي المصري: 99.41 جنيه للشراء، 100.45 للبيع ، وفي بنك الإسكندرية: 97.04 جنيه للشراء، 100.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع في البنك المركزي المصري، وسجل في البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء،8.39 للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع . 

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