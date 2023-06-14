الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لليوم الثاني.. ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.341 دولار للمليون وحدة حرارية

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

سجلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات اليومية، بلغت 2.341 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وتوقع تقرير مخزون وزارة الطاقة الأمريكية، أن يظهر زيادة أصغر فى المخزونات بمقدار 97 مليار قدم مكعب في المخزونات مقابل الزيادة السابقة البالغة 104 مليار قدم مكعب، وقد تشير الزيادة الأقل في المخزونات الأمريكية إلى أن الطلب بدأ في الانتعاش بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يعزز مشتريات السلع الباردة.

وفي السياق، كشفت تقارير عالمية عن أن موجات الحر دفعت لشراء الغاز الطبيعي لوحدات تكييف الهواء، وسط ثبات حذر في سوق الغاز الطبيعية، وأوضح تقرير المخزون هذا الأسبوع من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، أن السحب في المخزونات قد يشير إلى أن الطلب على السلع المبردة يرتفع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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