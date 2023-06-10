سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

ثبت سعر اليورو اليوم السبت 10 يونيو 2023، في البنوك المصرية امام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت تحديث لحظي

يقدم الدستور آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في البنوك خلال التعاملات المسائية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعامللات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو امام الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.