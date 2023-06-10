السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 10 يونيو مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم السبت 10 يونيو 2023، استقرارًا في البنوك المصرية امام  الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو وأسعار العملات اليوم الخميس 8-6-2023

سعر اليورو اليوم السبت تحديث لحظي

تنشر الدستور آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعامللات استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو امام الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع

سعر اليورو والعملات العربية مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9-6-2023

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