بعد النمو الصفري.. منطقة اليورو تواجه ركود اقتصادي بسبب أزمة تكلفة المعيشة

انزلقت منطقة اليورو إلى الركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد تعديل الأرقام الرسمية لإظهار انكماش اقتصاد الكتلة حيث أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على إنفاق المستهلكين.

ركود وانكماش في اقتصاد منطقة اليورو

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أظهرت أرقام من يوروستات، وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1٪ في الربع الأول من عام 2023 والأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بعد مراجعة التقديرات السابقة، حيث يُعرَّف الركود الفني عمومًا بأنه ربعين متتاليين من النمو السلبي.

أشارت التقديرات السابقة إلى أن الكتلة أحادية العملة قد نجت بصعوبة من الركود مع نمو صفري في كلا الربعين.

أظهرت الأرقام المحدثة انحراف الاتحاد الأوروبي الأوسع عن الركود بعد أن ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد انكماش بنسبة 0.2٪ في الربع الأخير من عام 2022.

تجنبت المملكة المتحدة الدخول في حالة ركود في بداية العام، بينما ظل النمو في الولايات المتحدة إيجابيًا أيضًا، ومع ذلك ، فإن أحجام الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أعلى بأكثر من 2٪ من المستوى المسجل في الربع الأخير من عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا على عكس المملكة المتحدة، حيث لا يزال الاقتصاد أصغر بنسبة 0.5٪.

ارتفاع تكلفة المعيشة

تعرضت الأسر في جميع أنحاء منطقة اليورو لضغوط من ارتفاع تكاليف المعيشة بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة حادة في أسعار الغاز، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم منذ تأسيس الكتلة أحادية العملة.

وأضافت الصحيفة أنه مع تعرض المستهلكين لضغوط من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، أدى الاستهلاك النهائي للأسر إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء منطقة اليورو بمقدار 0.1 نقطة مئوية، بعد انخفاض أكبر بمقدار نقطة مئوية واحدة في الربع السابق.

كانت العديد من اقتصادات منطقة اليورو في حالة ركود أو اقتربت من تسجيل ربعين متتاليين من التراجع، بما في ذلك ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بينما سجلت فرنسا نموًا قريبًا من الصفر، مع نمو ثابت في الربع الرابع وزيادة متواضعة بنسبة 0.2٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.