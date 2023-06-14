الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-6-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، أمام الجنيه المصري استقرار في منتصف التعاملات، في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاربعاء تحديث لحظي

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال منتصف التعاملات، شهد استقرارًا مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 13-6-2023

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 12-6-2023

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو  في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الأربعاء الجنيه المصري منتصف التعاملات البنوك المصرية

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

ندوة تثقيفية حول ثورة 30 يونيو بأكاديمية الشرطة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى