منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-6-2023

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، أمام الجنيه المصري استقرار في منتصف التعاملات، في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاربعاء تحديث لحظي

ننشر أخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال منتصف التعاملات، شهد استقرارًا مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.