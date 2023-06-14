استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعارالعملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 7 - 9 قروش شراء وبيعا في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.13 جنيه للشراء، 33.30 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.27 جنيه للشراء، و33.48 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.28 جنيه للشراء، و33.40 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني، ارتفاعا ملحوظا ما بين 22 - 30 قرشا في الشراء والبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 38.75 جنيه للشراء، و38.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، سجل 38.87 جنيه للشراء، و38.04 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 38.76 جنيه للشراء، 38.88 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودى في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي، سجل 99.41 جنيه للشراء، و100.42 جنيه للبيع.

وعالميا ، اقترب سعر الدولار اليوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام اليورو وقرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الاسترليني.

وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر بعد يوم من خفض المركزي لأسعار الفائدة وسط تكهنات عن مزيد من التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر من بعد الجائحة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة من بينها اليورو والإسترليني، مسجلا 103.30 في التعاملات الآسيوية بعد أن تراجع خلال الليل لأدنى مستوى منذ 22 مايو عند 103.04.

ولم يشهد اليورو تغيراً يذكر وسجل 1.07885 بعد أن وصل لمستوى مرتفع بلغ 1.08235 دولار أمس الثلاثاء، ويتخذ المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية غدا الخميس وسط توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة ربع نقطة.

كما استقر الجنيه الاسترليني إلى حد كبير عند 1.2607 دولار بعد أن ارتفع 0.8% في الجلسة السابقة ليصل لأعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1.2625 دولار.