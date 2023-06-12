الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 12-6-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12 يونيو 2023، في البنوك المصرية أمام  الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاثنين تحديث لحظي

تنشر الدستور آخر تحديث لـ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و33.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال منتصف التعاملات، شهد استقرارًا مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعامللات استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 استقرار في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.30 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 11-6-2023

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