السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالهرم دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بشقة سكنية في الهرم، وبسؤال مالك الشقة لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا باشتعال حريق في شقة سكنية بمنطقة الطوابق في الهرم.

وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران دون إصابات، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى أن ماسًا كهربائيًا تسبب في اشتعال الحريق دون شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.