السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعاون بين مصلحتي الضرائب بمصر واليمن في مجال التحول الرقمي

تعاون بين مصلحتي
تعاون بين مصلحتي الضرائب بمصر واليمن

قال فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب: كل الدعم والتعاون مع وزارة المالية اليمنية، ومصلحة الضرائب اليمنية، ونرحب بنقل ومشاركة الخبرات المصرية في التحول الرقمي والإصلاحات الضريبية، معربًا عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وإسهاماتهم في معالجة التحديات الضريبية، وتنفيذهم للبرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب المصرية مع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية ورئيس مصلحة الضرائب اليمنية، في إطار مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأكد "الضباعنى" أن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  OECD مشروع متميز في نقل التجارب والخبرات الدولية لوزارة المالية ومصلحة الضرائب اليمنية.

وأشار ناجي علي حسين جابر وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية، إلى أن مصر دائما يدها ممدودة بكل التعاون مع الشعب اليمني وكلما مررنا بأزمة نجد مصر تقف بجوارنا .

وقدم رئيس مصلحة الضرائب اليمنية" الشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر في مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

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