رابط تقديم الأزهر للصف الأول الابتدائي 2023-2024 

فعل قطاع المعاهد الأزهرية رابط تقديم الأزهر للصف الاول الابتدائي 2023-2024 ليتمكنوا من تقدين أوراق أبنائهم الراغبين في إلحاقهم بالتعليم الأزهري في المعاهد المختلفة (العادية، النموذجية، الخاصة، القراءات) والتي تدرس كافة المواد الأزهرية بالإضافة إلى المواد الثقافية والتي تُدرس في التربية والتعليم.

رابط تقديم الأزهر للصف الاول الابتدائي 2023-2024

سهل قطاع المعاهد الأزهرية خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 2023-2024 وذلك عن طريق موقع الإلكترونيا رسمي يدخل ولي الأمر من خلاله بيانات الطالب المتقدم ومحل السكن ويحمل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع قطاع المعاهد الأزهرية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم في 1 ابتدائي.

إدخال بيانات الطالب المراد إلحاقه بالتعليم الأزهري بالتفصيل ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي،…).

تسجيل بيانات ولي الأمر بدقة (الاسم ، الرقم القومي، محل السكن،…).

تحميل كافة المستندات المطلوبة للتقديم والمعلن عنها مسبقا.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

أنواع المعاهد الأزهرية 2023-2024

يقسم التعليم الأزهري بكافة المراحل التعليمية (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي،…) في مصر إلى ما يلي:-

1- معاهد عادية: تُدرس فيها العلوم الشرعية الإسلامية بجانب مناهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- معاهد نموذجية : تُدرس فيها العلوم الشرعية الإسلامية بالإضافة إلى مناهج وزارة التربية والتعليم باللغة الإنجليزية والعربية.

3- معاهد نموذجية خاصة : تُدرس فيها العلوم الشرعية الإسلامية بالإضافة إلى مناهج وزارة التربية والتعليم باللغة الإنجليزية.

4- معاهد القراءات : تبدأ الدراسة فيها من عمر 9 سنوات ودون حد أقصى للسم ولمدة 8 سنوات على 3 مراحل وهى كما يلي:-

المرحلة الأولى :- التجويد مدة الدراسة بها سنتان.

المرحلة الثانية :- عالية القراءات مدو الدراسة بها 3 سنوات.

المرحلة الثالثة :- التخصص مدة الدراسة بها 3 سنوات.

ويمكن للطالب استكمال دراسته في كلية علوم القرآن وتكون مدة الدراسة بها 4 سنوات ويحصل الطالب على البكالوريس.

سن التقديم في المعاهد الأزهرية 2023

يقبل رابط تقديم الأزهر للصف الاول الابتدائي 2023-2024 طلبات تقديم الأطفال ما بين 5 - 9 سنوات في 1 ابتدائي ومن و سن 5 سنوات لطلاب مرحلة رياض الأطفال.

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