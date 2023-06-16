الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس المعاهد الأزهرية: كلمة الإمام الطيب بمجلس الأمن أكدت انشغال الأزهر بقضايا الأمة

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني

أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن كلمة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبر الفيديو كونفرانس بمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، بذكر مصر الحبيبة إنما هو تأكيد على مكانة مصر وتاريخها المشرف الداعم للسلام وترسيخ الأخوة، فهي ملتقى الأديان التي دعت إلى المحبة والسلام والتعايش السلمي، فعلى أرض مصر تجسدت أسس المواطنة.

وبيّن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن كلمة شيخ الأزهر، بمجلس الأمن تطبيق عملي للمنهج الأزهري الرصين الذى تلقته الأمة بالقبول الحسن على مر العصور، فالمنهج الأزهري رسخ لقبول الآخر والتعايش السلمي المشترك ودعى للحوار وسار على المنهج الإلهي الرباني الذي أسس قواعد الاختلاف بما يستلزمه من حقوق وواجبات دون لبس أو شك، دون النظر لجنس أو لون أو عرق أو دين.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن كلمة شيخ الأزهر، الصادقة عبرت عما يجول في خواطر كل مسلم وعربي وكل محب للسلام، وتدعو لتعزيز الأخوة الإنسانية، كما أنها أكدت على أن الأزهر وإمامه الأكبر مهمومين بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وبنشر السلام وترسيخ قيم الحوار، كما دعت إلى ترك وهدم نظريات أسست للصدام والتفرق، وشددت على أن الكل سواسية ومتساويين في الحقوق والواجبات.

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