الجمعة 16 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

خطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم رياض الاطفال

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهري

تصدر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن خطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم رياض الأطفال، خاصًة مع اقتراب موعد التقديم في المدارس، واهتمام أولياء الأمور بهذا الأمر للتقديم إلى أولادهم.

تنسيق القبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري ومرحلة رياض الأطفال

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية تنسيق القبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري ومرحلة رياض الأطفال "كي جي 1، وكي جي 2" للعام الدراسي الجديد، ليكون الحد الأدنى للقبول بمرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، ومن ثم الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

ويستعرض لكم "الدستور" رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2022-2024 وخطوات تسجيل الطلبات على النحو التالي.

خطوات التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم رياض الأطفال

أولًا: تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية عبر رابط

 https://www.azhar.eg/splash.html.

ثانياً: كتابة ولي الأمر للبيانات الخاصة بالطفل الذي سيلتحق بالمدرسة.

ثالثاً: الضغط على حفظ البيانات.

رابعاً: الذهاب إلى المدرسة التي يريد التقديم فيها.

خامساً: تسليم الملف الخاص بالطالب بعد ظهور نتيجة التقديم.

رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024

 

مستندات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

 

1- ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

2- “6” صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

4- الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

5- صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم  على أن تكون سارية.

6- الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

7- تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

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