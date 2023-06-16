الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يوجه بتبطين مجرى السيل فى المعادى وإنشاء ممشى للمواطنين

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال تفقدة أعمال تطوير عدد من المحاور

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة لشرح المهندسين المشرفين على مشروعات الطرق والكباري.

وقال الرئيس السيسى: "الناس كانت مستغربة إحنا ليه بنعمل مجموعة المحاور والكباري الكبرى"، ليرد المهندس ويقوم بتوضيح ما قامت بها المحاور المرورية "ياسر رزق" و"عبد المجيد محمود"، والمقطم، في تخفيف الازدحام المروري.

كما تفقد الرئيس السيسي، مناطق جنوب القاهرة ومنطقة زهراء المعادي، وامتداد محور حسب الله الكفراوي، وشرح مهندس المشروع، أعمال المحور والكباري على طول المحور.

وطالب الرئيس السيسي بتبطين مجري للسيل في هذه المنطقة، بجانب إنشاء ممشي للمواطنين على جانبي مجري السيل، ضمن أعمال استغلال جانبي المجري.

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