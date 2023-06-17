مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 17-6-2023

يطالع المواطنين مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 17-6-2023، وفقا لهيئة المساحة المصرية من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات عبر موقع “الدستور”، والتي يتم تحديثها يومياً وتخدم قطاع عريض من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 17-6-2023 وفقا لهيئة المساحة

زاد البحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 17-6-2023 وفقا لهيئة المساحة والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها في رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:07 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:32 مساء.



موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر الساعة 4:03 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:26 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:53 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:26 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 4:06 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:57 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:34 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:00 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:35 مساء.

موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 4:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 1:12 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:51 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 8:17 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:53 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 4:03 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:31 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:58 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:32 مساء.



موعد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 4:12 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:56 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:28 مساء.



موعد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجر الساعة 4:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 4:24 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 7:51 مساء.

صلاة العشاء الساعة 9:21 مساء.