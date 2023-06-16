موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات
موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت من قبل الكثير.
ويبحث المسلمون بمحافظات مصر على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات استعداداً لأداء صلاة الجمعة في توقيتها.
وحددت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم وتحديدا موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة وباقي المحافظات، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية تفاصيل وموعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.
موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات
- موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة 12:59 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في الإسكندرية 01:01 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في طنطا 12:57 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في أسوان 12:49 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في قنا الساعة 12.50 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في سوهاج الساعة 12:54 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في المنيا الساعة 12:57 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في الأقصر 12:50 ظهرا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في مرسى مطروح الساعة 1:12 ظهرا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في أسيوط الساعة 12:56 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في كفر الشيخ الساعة 12:57 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 12:56 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في شرم الشيخ الساعة 12:43 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في المنصورة الساعة 12:55 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في الإسماعيلية الساعة 12:51 ظهرًا.
- موعد صلاة الجمعة اليوم في الفيوم الساعة 12:57 ظهرًا.