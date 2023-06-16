موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت من قبل الكثير.

ويبحث المسلمون بمحافظات مصر على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” عن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات استعداداً لأداء صلاة الجمعة في توقيتها.

وحددت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم وتحديدا موعد صلاة الجمعة في محافظة القاهرة وباقي المحافظات، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية تفاصيل وموعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات