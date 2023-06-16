الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهداء بالمنوفية.. ووزير الأوقاف خطيبًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدي شبل الأسود، بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وفي حضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ويؤدي خطبة صلاة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويحضر الخطبة عدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الأوقاف.

كانت الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر»، باعتبارها من الأخلاقيات التي حث عليها الدين الإسلامي.

وحددت وزارة الأوقاف خطب شهر يونيو كالتالي:

- الجمعة الأولى 2 يونيو  2023 م: احترام الكبير.

- الجمعة الثانية 9 يونيو 2023 م: الحج رحلة إيمانية.

- الجمعة الثالثة 16 يونيو 2023 م: مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر.

- الجمعة الرابعة 23 يونيو 2023 م: فضل يوم عرفة وسنة الأضحية.

- الجمعة الخامسة 30 يونيو 2023 م: حديث القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة عن الأمن.

مسجد سيدي شبل الأسود شبل الأسود الدكتور محمد مختار جمعة مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر

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