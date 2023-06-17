دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 17-6-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات الليل المتأخرة حيث يرغب الكثيرين في إحياء الليل خاصة مع اقتراب شهر ذي الحجة وموسم الحج 2023/1444 والليالي العشر رغبة في المغفرة والرحمة وطاعة الله سبحانه وتعالى.



دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 17-6-2023

يقدم الدستور للقراء دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 17-6-2023 خلال ساعات الليل لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهو كما يلي:-



اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة .. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.

اللهم ادخل السكينة والطمأنينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه والسعادة في بيوتنا .. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري .. وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب .. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر لي أمري.

اللهم في ساعات فجرنا هذا نسألك إلا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب .. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة .. اللهم إني أعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.



اللهم اجعل فجرنا هذا فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.. اللهم امتلأ القلب حديثا والنفس دعاء .. يا من تسمعني ولا اسمعك .. اللهم ارزقني حسن الدعاء.. ونعمة الاجابة.. استجب لما هو خير لي يارب العالمين.

اللهم عمنا برحمتك الواسعة .. واكفنا شر ما اغمنا وهمنا .. و على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعنا.. توفنا وأنت راض عنا.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك .. اللهم إني أسألك العفو والعافية والتوفيق والسداد في جميع خطاي ويسر لي أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.