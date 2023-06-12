أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023
منذ الدقائق الأولى في صباح اليوم لطلوع شروق الشمس حرص المواطنين لمعرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 عبر جوجل، للإكثار من الدعاء، والتقرب من الله عز وجل.
أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023
وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أبرز أدعية الصباح، ودعاء الفجر اليوم الإثنين 12 يونيو 2023.
دعاء الصباح اليوم
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العالمين رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
اللهم إني أسألك أن تفرج همي وتكشف غمي وتصرف عني ما يحزنني. اللهم أبعد عني الهموم واصرف عني الأحزان وتوفني وأنت راض عني.
اللهم ارزقني سعادة وهناء في الدنيا والآخرة وارض عني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واصرف عني ما يؤذيني ويشغل بالي ويحزن قلبي ويضيق صدري.
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين.
- لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.
- اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ، من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازًا من النار إن مات في يومه.
- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.