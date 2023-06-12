الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

منذ الدقائق الأولى في صباح اليوم لطلوع شروق الشمس حرص المواطنين لمعرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 عبر جوجل، للإكثار من الدعاء، والتقرب من الله عز وجل.

 

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أبرز أدعية الصباح، ودعاء الفجر اليوم الإثنين 12 يونيو 2023.

 

دعاء الصباح اليوم

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

 

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العالمين رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

 

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

 

اللهم إني أسألك أن تفرج همي وتكشف غمي وتصرف عني ما يحزنني. اللهم أبعد عني الهموم واصرف عني الأحزان وتوفني وأنت راض عني.

 

اللهم ارزقني سعادة وهناء في الدنيا والآخرة وارض عني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واصرف عني ما يؤذيني ويشغل بالي ويحزن قلبي ويضيق صدري.

 

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 11 يونيو 2023

مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة غدًا.. دعاء قبل دخول الامتحان مكتوب

دعاء تسهيل الامتحان 2023 مكتوب.. وموعد بداية امتحانات طلاب الثانوية العامة

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم السبت 10 يونيو 2023

 

  • اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور، اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم عليه السلام، حنيفًا مسلمًا ومما كان من المشركين، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
  • اللهم أنى أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
  • اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين.
  • لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.
  • اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ، من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازًا من النار إن مات في يومه.
  • لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
دعاء الفجر أبرز أدعية الصباح اليوم أدعية الصباح اليوم الفجر الصباح الصباح اليوم الاثنين 12 يونيو

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

معهد ستوكهولم الدولى يكشف عن زيادة عدد الأسلحة النووية النشطة فى العالم

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 بمادة التربية الدينية والوطنية.. اليوم

دورى أبطال إفريقيا.. الشناوى: قدمنا مباراة كبيرة.. ونستحق التتويج باللقب

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى