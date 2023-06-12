أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

منذ الدقائق الأولى في صباح اليوم لطلوع شروق الشمس حرص المواطنين لمعرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 عبر جوجل، للإكثار من الدعاء، والتقرب من الله عز وجل.

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أبرز أدعية الصباح، ودعاء الفجر اليوم الإثنين 12 يونيو 2023.

دعاء الصباح اليوم

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العالمين رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك أن تفرج همي وتكشف غمي وتصرف عني ما يحزنني. اللهم أبعد عني الهموم واصرف عني الأحزان وتوفني وأنت راض عني.

اللهم ارزقني سعادة وهناء في الدنيا والآخرة وارض عني وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، واصرف عني ما يؤذيني ويشغل بالي ويحزن قلبي ويضيق صدري.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.