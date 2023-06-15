الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-6-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الاسلام، لذا يهتم المسلمون بإقامة الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 15-6-2023

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-06-144:7 ص5:53 ص12:55 م4:31 م7:57 م9:30 م

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة2023-06-144:7 ص5:53 ص12:55 م4:31 م7:57 م9:30 م
الأسكندرية2023-06-144:7 ص5:55 ص1:0 م4:39 م8:5 م9:40 م
طنطــا2023-06-144:5 ص5:52 ص12:56 م4:34 م8:0 م9:34 م
المنصورة2023-06-144:2 ص5:50 ص12:54 م4:33 م7:59 م9:34 م
الزقـازيق2023-06-144:4 ص5:51 ص12:54 م4:31 م7:57 م9:31 م
أسيــوط2023-06-144:20 ص6:0 ص12:55 م4:23 م7:51 م9:20 م
سـوهاج2023-06-144:20 ص6:0 ص12:53 م4:20 م7:47 م9:15 م
بنى سويف2023-06-144:12 ص5:56 ص12:56 م4:29 م7:55 م9:27 م
المنـيـا2023-06-144:18 ص6:0 ص12:57 م4:28 م7:54 م9:25 م
قـــنا2023-06-144:17 ص5:56 ص12:49 م4:15 م7:42 م9:10 م
أســوان2023-06-144:24 ص6:0 ص12:48 م4:7 م7:36 م9:1 م
مطـروح2023-06-144:17 ص6:6 ص1:11 م4:50 م8:16 م9:52 م
الغردقـة2023-06-144:9 ص5:50 ص12:45 م4:13 م7:40 م9:9 م
الخارجـة2023-06-144:30 ص6:8 ص12:59 م4:22 م7:50 م9:17 م
الإسماعيلية2023-06-144:1 ص5:48 ص12:51 م4:28 م7:54 م9:28 م
دمياط2023-06-143:59 ص5:48 ص12:53 م4:32 م7:58 م9:34 م
السـلوم2023-06-144:25 ص6:14 ص1:19 م4:59 م8:25 م0:1 م
نويـبع2023-06-143:58 ص5:42 ص12:41 م4:15 م7:41 م9:13 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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طرق الاستعلام عن فتوى إلكترونيا وهاتفيا ومواعيد عمل دار الإفتاء المصرية

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"الإفتاء" توضح فضل التبكير فى الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة

الصلاة الفجر العشاء المغرب مواقيت الصلاة

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