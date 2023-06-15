مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-6-2023 فى مصر
الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الاسلام، لذا يهتم المسلمون بإقامة الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 15-6-2023
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-06-14
|4:7 ص
|5:53 ص
|12:55 م
|4:31 م
|7:57 م
|9:30 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|2023-06-14
|4:7 ص
|5:53 ص
|12:55 م
|4:31 م
|7:57 م
|9:30 م
|الأسكندرية
|2023-06-14
|4:7 ص
|5:55 ص
|1:0 م
|4:39 م
|8:5 م
|9:40 م
|طنطــا
|2023-06-14
|4:5 ص
|5:52 ص
|12:56 م
|4:34 م
|8:0 م
|9:34 م
|المنصورة
|2023-06-14
|4:2 ص
|5:50 ص
|12:54 م
|4:33 م
|7:59 م
|9:34 م
|الزقـازيق
|2023-06-14
|4:4 ص
|5:51 ص
|12:54 م
|4:31 م
|7:57 م
|9:31 م
|أسيــوط
|2023-06-14
|4:20 ص
|6:0 ص
|12:55 م
|4:23 م
|7:51 م
|9:20 م
|سـوهاج
|2023-06-14
|4:20 ص
|6:0 ص
|12:53 م
|4:20 م
|7:47 م
|9:15 م
|بنى سويف
|2023-06-14
|4:12 ص
|5:56 ص
|12:56 م
|4:29 م
|7:55 م
|9:27 م
|المنـيـا
|2023-06-14
|4:18 ص
|6:0 ص
|12:57 م
|4:28 م
|7:54 م
|9:25 م
|قـــنا
|2023-06-14
|4:17 ص
|5:56 ص
|12:49 م
|4:15 م
|7:42 م
|9:10 م
|أســوان
|2023-06-14
|4:24 ص
|6:0 ص
|12:48 م
|4:7 م
|7:36 م
|9:1 م
|مطـروح
|2023-06-14
|4:17 ص
|6:6 ص
|1:11 م
|4:50 م
|8:16 م
|9:52 م
|الغردقـة
|2023-06-14
|4:9 ص
|5:50 ص
|12:45 م
|4:13 م
|7:40 م
|9:9 م
|الخارجـة
|2023-06-14
|4:30 ص
|6:8 ص
|12:59 م
|4:22 م
|7:50 م
|9:17 م
|الإسماعيلية
|2023-06-14
|4:1 ص
|5:48 ص
|12:51 م
|4:28 م
|7:54 م
|9:28 م
|دمياط
|2023-06-14
|3:59 ص
|5:48 ص
|12:53 م
|4:32 م
|7:58 م
|9:34 م
|السـلوم
|2023-06-14
|4:25 ص
|6:14 ص
|1:19 م
|4:59 م
|8:25 م
|0:1 م
|نويـبع
|2023-06-14
|3:58 ص
|5:42 ص
|12:41 م
|4:15 م
|7:41 م
|9:13 م