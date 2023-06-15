مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15-6-2023 فى مصر

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الاسلام، لذا يهتم المسلمون بإقامة الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى مع اختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 15-6-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-06-14 4:7 ص 5:53 ص 12:55 م 4:31 م 7:57 م 9:30 م

مواقيت الصلاة في المحافظات