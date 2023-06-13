حكم صيام الأيام الأولى من ذي الحجة.. "الإفتاء" توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام.

وأضافت دار الإفتاء، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسيمة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن صيام الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة مستحب، لأن الصوم من الأعمال الصالحة، لافتةً إلى أنه لم يرد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صيام تلك الأيام بشكل مخصوص، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث الرسول على فعله في هذه الأيام



