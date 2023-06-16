الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المركزى" يحدد سعر الفائدة الخميس مع توقعات بالتثبيت

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع الخميس المقبل 22 يونيو، لتحديث سعر الفائدة.

وتوقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن تثبت اللجنة سعر الفائدة خلال اجتماعها المرتقب الخميس المقبل، موضحة أن الاتجاه العالمي حاليًا نحو تثبيت سعر الفائدة وهذا ما تم في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي لأول مرة منذ مارس 2022.

وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رفع سعر الفائدة أثبت عدم جدواه في الحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمي والناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار الأسعار.

وتابعت أن الدولة تحافظ حاليًا على الاحتياطي النقدي بتقليل الفجوة الدولارية عن طريق خفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على الإنتاج والتصنيع المحلي بدلًا من المنتجات الأجنبية التي تستنزف الحصيلة الدولارية، كما تسعى إلى تنمية الموارد المتاحة للعملة من خلال تعظيم الاستفادة منها.

كانت اللجنة خلال اجتماعها الأخير في مايو الماضي قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

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