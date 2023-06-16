مدبولي وشكري يصلان كييف ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا.

كما وصل قبل قليل، إلى كييف، وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة، لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة، رؤساء جنوب إفريقيا، والسنغال، وجزر القمر، وأوغندا، وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات اليوم، مع الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينيسكي، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.