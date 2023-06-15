الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"التعادل الإيجابي" يحسم ودية المنتخب الأوليمبي مع غانا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي وغانا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة المنتخب الأوليمبي أمام غانا الودية التي جمعت الفريقين، الخميس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وتقدم منتخب غانا في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء عن طريق دانيال بارنيه قبل أن يتمكن إبراهيم عادل من إحراز هدف التعادل لصالح الفراعنة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وكان إبراهيم عاجل قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول في المباراة.

تنطلق منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو المقبل والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

المنتخب الأوليمبي منتخب غانا مباراة ودية امم افريقيا تحت 23 عاما أوليمبياد باريس 2024

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