"التعادل الإيجابي" يحسم ودية المنتخب الأوليمبي مع غانا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة المنتخب الأوليمبي أمام غانا الودية التي جمعت الفريقين، الخميس، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وتقدم منتخب غانا في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء عن طريق دانيال بارنيه قبل أن يتمكن إبراهيم عادل من إحراز هدف التعادل لصالح الفراعنة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وكان إبراهيم عاجل قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول في المباراة.

تنطلق منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو المقبل والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.